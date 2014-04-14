Каждый хочет, чтобы его дом был комфортным, ведь в нем мы проводим довольно много времени. Так что же такое настоящий комфорт в доме? Если рассмотреть данный вопрос более конкретно, то можно предположить, что комфорт создаёт правильно расставленная мебель, наличие современных технологий и бытовой техники в доме, наличие всех коммуникаций и так далее. А вот что касается уюта, то это понятие может подразумевать под собой уютный дворик перед домом, вкусный ужин всей семьей, любимый питомец. Но все эти понятия для каждого строго индивидуальны.

Тем не менее, независимо от вкусов и предпочтений, хорошая мебель необходима всем. Удобная мебель, двухъярусные кровати в детской, большая двуспальная кровать в спальне, мягкий кожаный диван в зале или небольшой пуфик в холле. Словом, эти атрибуты необходимы всем. В наши дни существует огромное количество магазинов, в которых присутствует огромный ассортимент продукции на любой вкус даже самого капризного покупателя.

Для некоторых комфорт в доме может быть выражен через освещение. Ведь именно от него многое зависит. Даже одинаковые обои в комнате при разном освещении смотрятся иначе. Каждый дизайн интерьера подбирается под определенное жилье.

Каждая хорошая хозяйка, выбирая мебель, всегда смотрит не только на ее красоту, но и на ее практичность. Это касается столов, стульев, кроватей, диванов. При выборе кроватей, также встает вопрос и о выборе матраца. Производство пружинных матрацев принято считать наиболее распространенным. Производители мебели и атрибутов к ней, стараются учитывать все требования покупателей. Нельзя сказать, какая мебель считается идеальной:

деревянная;

пластиковая;

комбинированная.

О функциональности

Главное в этом вопросе, чтобы мебель была функциональной. Например, для кухни главное качество мебели — многофункциональность. Мебель для гостиной должна в целом определять характер хозяев, их жизненные принципы и интересы. Гостиная — так называемая визитная карточка хозяев. Как правило, она приобретается на длительный срок, должна быть прочной, удобной и выполнять свои функции. Спальня — это укромный уголок. В ней необходимо сохранить покой, комфорт и уют. Она должна помогать расслабляться и проводить время с комфортом, снимать стресс. А вот что касается детской комнаты, то в ней присутствуют такие приоритеты, как:

безопасность;

экологичность;

прочность;

эргономичность.