Citroen DS 6WR - кроссовер рассекречен
15 апреля 2014, 02:00ОбществоРОман БОТов
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На Пекинском автосалоне дебютирует первый в линейке DS - кроссовер Citroen DS 6WR. Как и концепт Wild Rubis, новинка гармонично сочетает в себе французскую элегантность и внедорожную структурность форм.
Кроссовер получился среднеразмерным: его длина составляет 4,55 метра, в ширину - 1,86 м, высота автомобиля - 1,61 метра. Колесная база 2730 мм. Система Grip Control позволяет чувствовать себя уверенно на любых дорогах даже без полного привода .
Новинка будет оснащаться двумя вариантами двигателей мощностью 160 и 200 л.с., работающих в паре с 6-ступенчатой
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