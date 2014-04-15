Citroen DS 6WR - кроссовер рассекречен

Кроссовер получился среднеразмерным: его длина составляет 4,55 метра, в ширину - 1,86 м, высота автомобиля - 1,61 метра. Колесная база 2730 мм. Система Grip Control позволяет чувствовать себя уверенно на любых дорогах даже без полного привода .