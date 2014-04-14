Дизайнерские светильники помогают экономить свет.

Уже давно не секрет, что полезные ископаемые планеты Земля постепенно исходят на нет. Употребляя в огромном количестве природно-энергетические запасы, мы не оставляем никакого шанса на естественное восстановление нашей матушки-земли. А ведь требуется совсем немного от человечества — относиться более бережливо к дарам природы. Вы не подумайте, мы не призываем вас мерзнуть зимой и использовать, к примеру, меньше угля. Можно обойтись и меньшими страданиями.

К тому же воспользовавшись нижеприведенными примерами, в будущем вы сэкономите свои финансы. Всё больше и больше растет круг людей, которые задумались об экономии и воплотив в свет подобные решения увидели эффективность данных действий. Изолируя, например, жилое помещение от потерь тепла, мы добиваемся снижения затрат на отопление где-то на 18-20%. А стильные дизайнерские светильники и энергосберегающие лампы позволят сэкономить на электричестве до 10% наших кровных денег.

В этой части мы расскажем вам о способах рационального использования энергетических ресурсов. Каким образом можно сократить потребление этих важных составляющих нашего существования? Для начала стоит утеплить стены, окна, двери и крышу. Так как самая большая потеря тепла происходит через потолок и стену. Вот и получается, что помимо обогрева своего жилья, вы греете заодно и улицу. Насколько велик ваш капитал, чтобы оплачивать такие расходы?

Также довольно существенный процент экономии дают теплосберегающие окна. Использование альтернативных источников света, а именно солнца, дает невероятную экономию электроэнергии. Солнечные батареи уже давно набирают популярность среди жителей Европы. Они, конечно, не обеспечат вас огромной мощностью в зимний период, но в летнее время года расходы дополнительных источников этой энергии будут ничтожно малы. Да и затраты на сие сооружение окупятся быстро. Ещё один источник экономии природной энергии-отопление.

Пора задуматься каким топливом вы пользуетесь для поддержания тепла под кровом и оценить эффективность вашей отопительной системы. На сегодня популярным, экологически чистым и до смешного дешевым, является природный газ. Автоматизированные системы подачи топлива делают процесс отопления довольно экономичным. Современные приборы непросто регулируют поток топлива по отопительной системе, но и соразмеряют температуру воды с прогретым воздухом, тем самым создавая полную комфортабельность в жилых сооружениях.

Предлагаем вариант экономии на бытовых приборах. Повсюду стали распространяться приборы нового поколения, где есть стикеры с литерой А+ или просто А. Именно эти значения говорят о малом потреблении электричества. При автономном обеспечении горячей воды смело устанавливайте насос, который прогоняет ее по трубам через определенные промежутки времени, чем,собственно говоря, и поддерживает температурный режим и делает экономичнее потребление воды.

Как видите, на представленных, доступных примерах, каждый из нас может внести лепту в энергосбережения нашей матушки-Земли. Плюс ко всему, еще и сохранить свои, собственные финансовые сбережения.