Глава команды Формулы-1 Ferrari подал в отставку

В трех гонках сезона-2014 команда Ferrari набрала 33 очка. На данный момент она занимает в Кубке конструкторов пятое место. Лучшим результатом конюшни стало выступление Фернандо Алонсо на Гран-при Австралии и Гран-при Малайзии, где он оба раза занял четвертое место. В личном зачете Алонсо с 26-ю очками идет на четвертой позиции, опережая напарника, Кими Райкконена, который с семью очками расположился на 12-й строчке.

В сезоне 2013 года «Феррари» заняла третье место в Кубке конструкторов, уступив «Ред Буллу» и «Мерседесу». Алонсо проиграл чемпионскую гонку Себастьяну Феттелю и остался в личном зачете на второй строчке. Райкконен по итогам сезона стал пятым.