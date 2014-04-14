Компания ПРОМКО представила свою продукцию на MiningWorld Russia

ПРОМКО во второй раз представляет свою продукцию на Международной выставке «Горное оборудование, добыча и обогащение руд и минералов - MiningWorld Russia», делая это ярко и оригинально.

На выставочном стенде ПРОМКО помимо стальных мелющих шаров разных диаметров присутствовали фрукты - апельсины, мандарины, грейпфруты. Фрукты стали «живым» символ продукции, который можно унести с собой.

Гости и участники выставки в подарок от компании получали мандарины с логотипом ПРОМКО, ручки с изображением торговой марки «Старый соболь», под которой выпускается продукция компании, информационные буклеты.

Выставка MiningWorld Russia прошла в международном выставочном центре «Крокус Экспо», с 9 по 11 апреля. В ней приняло участие более 350 компаний из 31 страны мира.

Специалисты ПРОМКО стали участниками двух конференций «Машины и оборудование для открытых горных работ», «Золото и технологии» и технического семинара «ME Elecmetal - высококачественные изнашиваемые части для мельниц и дробилок. Кованые мелющие тела с высокой износостойкостью».