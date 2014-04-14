«Мой мир»: нижнетагильских ребят приглашают к участию в конкурсе рисунков

За работы, которые будут оценивать жюри – сотрудники Нижнетагильского центра народных промыслов и ремесел, участники получат самые разнообразные призы:

1-е место. Приз: Большой комплект красок и принадлежностей, Семейная экскурсия по подносному цеху и камнерезной мастерской, сувениры на память.

Приз: Большой комплект красок и принадлежностей, Семейная экскурсия по подносному цеху и камнерезной мастерской, сувениры на память. 2-е место. Приз: Комплект красок и принадлежностей, сувениры на память.

Приз: Комплект красок и принадлежностей, сувениры на память. 3-е место. Приз: Малый комплект красок и принадлежностей, сувениры на память.

Приз: Малый комплект красок и принадлежностей, сувениры на память. Приз зрительских симпатий (голосование посетителей сайта). Приз: сувениры на память.

Предусмотрена награда и «За лучший тематический рисунок» семейная экскурсия по подносному цеху и камнерезной мастерской, мастер-класс по росписи маслеными красками на подносах, сувениры на память. Оцениваться работы будут в 3-х главных номинациях: окружающий нас мир (до 7-ми лет), окружающий нас мир (до 14 лет) и за лучший рисунок о промыслах и ремеслах (тагильские подносы и камнерезное искусство).

Свои работы участники должны разместить на форуме сайта НТЦНПР. Кроме того, для сохранности работ необходимо продублировать в письме на почту contest@tagilpodnos.ru. На рисунке необходимо указать фамилию, имя ребенка, а также его возраст и город. Размер – А4, расписанный любыми красками (масляными, акварельными или гуашью) на темы, указанные в номинации. Отметим, что нужно быть готовым предоставить фото автора.

Внутренний мир ребенка складывается из образов, ощущений и тех чувств, которые показывают ему родители. До того, как человек научился писать, он рассказывал о себе при помощи красок. Также поступает и ваш малыш, вооружаясь кисточкой или цветными карандашами. Научитесь расшифровывать детские рисунки — и вы сможете лучше понять, как ваш ребенок видит себя, вас, свое место в мире говорят организаторы. Обращаться по телефону: +7 922 60 63 9 69, +7 9 222 054 777, +7 9 222 18 39 28.