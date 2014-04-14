Нотариус входит в игру

С 1 февраля нотариус может заверить сделку о регистрации прав и представить документы в Регпалату. Однако закон не настаивает на нотариальном заверении сделки. По мнению экспертов, в регистрации документов через нотариуса заинтересованы те, кто совершает сделку напрямую, так как в данном случае он выступит гарантом чистоты сделки и материально ответственным лицом. Реформа в части регистрации прав с недвижимым имуществом готовилась около трех лет. Одной из сторон данной реформы было введение обязательной регистрации недвижимого имущества у нотариуса. По сути, это прямая аналогия с европейским процессом по оформлению подобных сделок. В России создать точную копию не получилось, вероятно, потому, что уровень развития риэлторского сообщества оказался довольно сильным. Однако правовую норму по нотариальному удостоверению прав на недвижимость все же ввели, но в более мягком варианте – сделки у нотариуса оформляются по желанию клиента. Одним из преимуществ обращений к нотариусу является скорость сделки – 5 дней. Но и Росреестр также снижает время по регистрации: сделки с ипотекой – 5 дней, просто по оформлению недвижимости – 16 дней. По мнению нотариусов , данное нововведение – это положительный процесс, поскольку нотариус при совершении сделок с недвижимостью досконально проверяет законность сделки, несет ответственность за чистоту сделки своим имуществом. К тому же срок регистрации сокращен до 5 дней. У ряда граждан есть потребность оформить сделку именно через нотариат, это вызывает определенное доверие, к тому же такая сделка будет проверена, поскольку нотариус имеет право запрашивать документы из Росреестра об обременении имущества или его аресте.





Стоимость услуги прописана в законодательстве о нотариате и зависит от суммы сделки, от родственных отношений между сторонами договора. В свою пользу нотариус взимает деньги за услуги правового и технического характера. Так, за квартиру стоимостью 3 000 000 руб., если сделка совершается между гражданами (не родственниками), регистрация прав недвижимости обойдется в 25 000 руб.



Как отметил Андрей Лесин, директор департамента сопровождения сделок федеральной компании «Этажи», как правило, нотариальные сделки довольно сложно расторгнуть на основании того, что на сделке присутствовала третья независимая сторона – нотариус.



– Я думаю, что 98-99 процентов сделок с участием нотариуса расторгнуть будет практически невозможно. Однако у нас есть пороки сделок, например, с участием несовершеннолетних или когда выявляются лица, имеющие права на собственность, но не обнаруженные в процессе оформления документов. Такие сделки, безусловно, будут расторгаться в судебном порядке. Однако профессиональная деятельность нотариуса подлежит обязательному страхованию от ошибок, впрочем, как и деятельность риэлторских компаний. Так что при совершении возможной ошибки убытки будут возмещены пострадавшей стороне как нотариусом, так и риэлторской компанией, – уточнил Андрей Лесин.



Как отмечают эксперты, при совершении сделки через нотариуса не отпадает необходимость услуги риэлтора – два этих направления работают совершенно в различных плоскостях. Задача нотариуса придать правовую форму воле сторон. Услуга риэлтора гораздо шире – найти необходимый объект для потребителя. Однако та часть людей, которая обращается к нотариусу только за правовым сопровождением, может работать напрямую, без участия риэлтора.



– Закон вступил в силу в феврале, мы пока не почувствовали сокращения клиентов, – говорит Андрей Лесин.– Стоит учесть, что услугами риэлторов пользуется около 60% покупателей и продавцов недвижимости, остальные 40% сделок люди совершают самостоятельно. Возможно, эта часть и стала клиентами нотариусов.



Стоит отметить, что право регистрации сделок через нотариуса никак не повлияет на работу Регпалаты. В данной ситуации меняется лишь форма предоставления документов регулятору, количество их остается неизменным. Кроме того, поскольку документ на право собственности выдает только государственный регистрирующий орган, работы у Росреестра не убавится.







Наталья Двизова

«Недвижимость Строительство для всех»