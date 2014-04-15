Новый Renault Logan готов покорять Россию

Также изменилось и качество отделочных материалов салона. Новая центральная консоль автомобиля выполнена в современном стиле и сочетает в себе хромированные элементы, прямоугольные воздуховоды и кнопки управления с интуитивно понятным расположением.

В салоне прибавилось места для хранения вещей: бардачок стал больше и имеет объём 5,7 л, появились карманы в задних дверях. Багажник имеет объем 510 литров. Новшеством для седана стала возможность складывания спинки заднего сиденья в соотношении 60/40, что, безусловно, является плюсом для бюджетного автомобиля. Renault в России начинает прием заявок на долгожданную новинку – Renault Logan нового поколения. Автомобиль получил абсолютно новый дизайн, качественные материалы отделки и эргономичные решения в салоне.

Новый седан оснащается современным оборудованием: климат-контролем, мультимедийной системой Media Nav, парктроником и круиз-контролем, а также подушками безопасности водителя и переднего пассажира и креплениями Isofix для детских кресел. Также Logan обзавелся системой стабилизации курсовой устойчивости (ESP) и ABS. В базовую комплектацию автомобиля входят дневные ходовые огни, автоматически начинающие работу при включении зажигания. Renault Logan сохранил положительные качества своего предшественника, такие как энергоемкая подвеска, вместительный салон и, основное - соотношение цена/качество.

Logan нового поколения предлагается с двумя бензиновыми моторами 1.6 л, мощностью 82 л.с. или 102 л.с., и механческой трасмиссией.