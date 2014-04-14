Пицца и помидоры

Как новогодний стол невозможен без оливье, так и Италия немыслима без пиццы. А знаете ли вы, что этот чудесный, сытный и вкусный блин, начиненный чем Бог послал, возник… по бедности. Именно отсутствие дорогостоящей посуды привело к тому, что итальянские крестьяне вынуждены были прямо на тонкий корж накладывать разные вкусности.

Многовариантность пиццы возникла тоже лишь потому, что на тесто клали то, что сегодня было в доме. Отсюда овощная, рыбная, мясная и даже грибная пицца и возникла. Впервые слово пицца было произнесено в 997 году. Римский хлеб назывался «picea», вот от сюда и произошло это название.

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Но где бы вы ни сделали заказ, пицца обязательно будет с сыром и помидорами. Соус соусом, но эти два ингредиента просто обязаны возлежать на ароматной аппетитной лепешке. Самое смешное, что до ХVI века в Европе о существовании томатов даже не догадывались. Это испанские конкистадоры из Перу и Мексики завезли в Старый мир такие удивительные ярко-красные овощи.

Есть их сначала никто не хотел – боялись кровавого цвета. «Гуманное» правосудие одному заключенному-смертнику предложило «казнь» в виде ящика помидоров. Сначала бедняга сопротивлялся, как мог – не ел и худел. Но когда дело стало совсем уж плохо, решил-таки несчастный не мучить себя больше голодом, и приступил к помидорам.

А когда последний плод был съеден, стал наш герой колотить в дверь камеры, требуя добавки. Глядя на его свежий и здоровый вид, тюремщики тоже решили попробовать помидорчик. Вот такая история. Злодей был отпущен, в знак благодарности за такой околонаучный эксперимент, а мы с вами с тех пор не представляем летнего стола без томатов.