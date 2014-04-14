Porsche извинится за дефектные спорткары увеличением гарантии
Все владельцы суперкаров Porsche 911 GT3, у которых обнаружены дефектные двигатели, в качестве извинений от автопроизводителя получат специальный сертификат об увеличении гарантийного срока на их машины на один год. Об этом сообщает издание Autoblog, в расположении которого оказалось письмо от немецкой компании к одному из владельцев неисправного автомобиля.
В связи с обнаруженным дефектом компания Porsche приняла решение заменить двигатели во всех проданных суперкарах 911 GT3. Производство новых моторов начнется 22 апреля. После того, как агрегаты будут готовы и доставлены в дилерский центр для замены, владельцев суперкаров оповестят о начале работ.
Компания Porsche остановила производство купе 911 GT3 в середине февраля, рекомендовав владельцам машин не ездить на них. Причиной для того шага стали случаи возгорания двигателей. Сообщалось о как минимум о пяти подобных инцидентах. В последнем из них водитель услышал подозрительный шум моторе, а также заметил течь масла и дым. После этого машина загорелась.
Купе Porsche 911 GT3 комплектуется 3,8-литровым шестицилиндровым двигателем мощностью 475 лошадиных сил. Суперкар может разгоняться с нуля до ста километров в час за 3,5 секунды. Максимальная скорость – 315 километров в час.