Porsche извинится за дефектные спорткары увеличением гарантии

В связи с обнаруженным дефектом компания Porsche приняла решение заменить двигатели во всех проданных суперкарах 911 GT3. Производство новых моторов начнется 22 апреля. После того, как агрегаты будут готовы и доставлены в дилерский центр для замены, владельцев суперкаров оповестят о начале работ.

Компания Porsche остановила производство купе 911 GT3 в середине февраля, рекомендовав владельцам машин не ездить на них. Причиной для того шага стали случаи возгорания двигателей. Сообщалось о как минимум о пяти подобных инцидентах. В последнем из них водитель услышал подозрительный шум моторе, а также заметил течь масла и дым. После этого машина загорелась.