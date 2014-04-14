Премьера «Портреты Демидовых»

«Портреты Демидовых» - уникальный проект, основанный на взаимодействии театрального искусства и музейного дела, что весьма актуально в год культуры. Идея, сценарий, постановка - инициированы Нижнетагильским Молодёжным театром при информационной поддержке Нижнетагильского краеведческого музея. Для кого? Конечно же, для молодёжи! Поэтому история очередного конфликта между горнозаводчиками Демидовыми и основателем Екатеринбурга Василием Татищевым рассказана на современном языке. В спектакле много пластики и современной музыки. А ещё – мистики. Потому что история «оживает» на наших глазах, а все события происходят в наши дни. Театр как мир, в котором возможно всё, приглашает не просто увидеть «зрелище», но и почувствовать то, что чувствуют герои спектакля, задуматься о том, о чём думают они, сопереживать им, как живым людям.