Седан Volkswagen Jetta обновился

От предшественника обновленную «Джетту» можно отличить по новому переднему бамперу, другой решетке радиатора, модернизированным фарам головного света с полосками светодиодов, иным задним фонарям, а также измененной крышке багажника и слегка доработанному заднему бамперу.

В салоне появилось новое рулевое колесо, приборная панель с хромированными окантовками шкал и цветным экраном борткомпьютера и глянцевые черные вставки на центральной консоли. Кроме того, для рестайлинговой «Джетты» был расширен список опционального оборудования, в который вошли системы слежения за мертвыми зонами и предупреждения фронтальных столкновений, а также адаптивные биксеноновые фары головного света.

В гамму двигателей «Джетты» войдут три бензиновых мотора: двухлитровый атмосферник, 1,8- и 2,0-литровые турбированные агрегаты. Кроме того, модель по-прежнему будет доступна с гибридной силовой установкой и дизелем. В последнем случае на смену прежнему 1,6-литровому двигателю на «тяжелом топливе» придет «четверка» 2.0 TDI.