SKODA AUTO Россия объявляет цены и старт приема заказов на лифтбэк Rapid

Долгожданная новинка российского рынка – компактный лифтбэк ŠKODA Rapid, представляет собой абсолютно новый класс автомобилей ŠKODA, как с точки зрения вместительности и практичности, так и с точки зрения дизайна и ценовой политики. Rapid сочетает в себе все необходимые для городского жителя характеристики: множество функциональных решений в духе «Simply Clever», передовые технологии, высокий уровень безопасности и экономичность.

Одновременно удобный и невероятно элегантный ŠKODA Rapid полностью отражает новый этап эволюции дизайна чешской марки. Модель буквально приковывает взгляды своими идеальными пропорциями, четкими линиями и рельефными поверхностями. Изюминку автомобилю добавляют стильные С-образные задние фонари с мелкой огранкой, точная средняя линия, создающая отчетливое распределение света и тени, и хромированная крылатая стрела на закруглённой передней кромке капота. Широкая палитра цветов и богатый выбор стальных и легкосплавных дисков делают модель еще привлекательнее.

При компактных габаритах (длина – 4,48 м, ширина – 1,71 м, высота – 1,46 м) ŠKODA Rapid является рекордсменом по вместительности и количеству полезного пространства в сегменте. Объем багажника 530 л. – лучший показатель в классе. Автомобиль демонстрирует отличную управляемость благодаря длинной колесной базе, шасси с точными настройками и жесткому кузову. Всесторонний набор систем активной и пассивной безопасности обеспечивает максимальный уровень надежности для всей семьи.

На российском рынке ŠKODA Rapid предлагается на выбор с тремя бензиновыми двигателями – 1,2 MPI (75 л.с.), 1,6 MPI (105 л.с.) и 1,4 TSI (122 л.с.).

Rapid является важнейшим элементом Стратегии роста 2018 компании ŠKODA AUTO. В феврале производство модели стартовало на крупнейшем в России заводе «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» в Калуге, что способствует укреплению позиций марки на российском рынке.

Компактный лифтбэк ŠKODA Rapid предлагается в трех уровнях оснащения – Active, Ambition, Elegance.

ŠKODA Rapid Active – от 479 000 рублей

ŠKODA Rapid Ambition – от 549 000 рублей

ŠKODA Rapid Elegance – от 639 000 рублей

Ждем Вас 18 и 19 апреля на презентации нового ŠKODA Rapid в автоцентре Европа Авто Тагил на Черноисточинском шоссе, 68/1!