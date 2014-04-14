Тагильчане, 15 апреля жители Земли будут наблюдать полное лунное затмение

Вместе с тем, жители России с сегодняшнего дня смогут увидеть Марс невооруженным глазом, передает ИТАР-ТАСС.

Как стало известно, в течение 1 часа 19 минут спутник Земли будет полностью закрыт южной частью земной тени. При этом Луна станет багряного цвета. Впрочем, в России увидеть этот эффект удастся только жителям Дальнего Востока и в некоторых районах на побережье Тихого океана. Подобное астрономическое явление можно будет наблюдать теперь только осенью.

Между тем, по словам пресс-секретаря Главной (Пулковской) астрономической обсерватории (ГАО РАН) Сергея Смирнова, с сегодняшней ночи начинается двухнедельный период, в который с территории РФ можно будет наблюдать Марс невооруженным глазом.

Благодаря тому, что Земля и Марс имеют эллиптические орбиты, минимальное расстояние между ними будет 14 апреля и будет составлять 90 миллионов километров. Смирнов отметил, что наблюдения можно начинать прямо с наступлением темноты. К тому же тем, у кого есть небольшой бинокль, будут видны и два самых крупных астероида Солнечной системы – Церера и Веста.