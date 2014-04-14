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Тагильчане, 15 апреля жители Земли будут наблюдать полное лунное затмение
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчане, 15 апреля жители Земли будут наблюдать полное лунное затмение

14 апреля 2014, 16:00Обществоpract@tagilcity.ru
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