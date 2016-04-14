Абоненты «МегаФона» раскалили горячую линию с Владимиром Путиным
«МегаФон» проанализировал интерес россиян к горячей линии с Президентом: по состоянию на 13 апреля от абонентов «МегаФона» поступило более 360 000 вопросов Владимиру Путину.
Абоненты «МегаФона» могут задать волнующий их вопрос любым удобным способом – позвонив на короткий номер 0-40-40 или отправив сообщение в формате SMS или MMS. Голосовые звонки пользуются наибольшей популярностью – пользователи позвонили на горячую линию более 210 000 раз. Кроме этого, вопросы к Президенту поступили в более чем 150 000 SMS и в почти 5000 MMS. Средняя продолжительность звонка составила полторы минуты.
Уральские клиенты оператора задали Президенту 21491 вопрос, больше половины которых пришлось на звонки. А вот самыми активными стали пользователи Поволжского филиала «МегаФона», отправившие 80 800 вопросов. Самым многословным стал житель Северо-Западного филиала – самый долгий звонок на горячую линию продлился 17 мин 47 с.
Всплеск интереса к диалогу с властью приходится на вечерние часы – большинство вызовов совершались с 20.00 до 0.00, SMS отправлялись между 21:00 и 23:00, а MMS с 20.00 до 24.00, что, возможно, связано со временем выхода в эфир вечерних новостных выпусков. По мере приближения к дате прямой линии интенсивность звонков нарастала, и в последние дни вызовы примерно равномерно распределялись в течение всего дня с 8.00 до 23.00.