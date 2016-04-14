Два детских сада было построено в Нижнем Тагиле в прошлом году, в мае 2016 будет сдан третий

Эта задача была выполнена за счет ввода в 2015 году двух новых детских садов общей вместимостью 540 мест и добавления 130 мест за счет уплотнения в действующей системе.

Кроме того, Игорь Евгеньевич рассказал, что с мая 2016 года планируется ввод в эксплуатацию третьего детского сада в Дзержинском районе, строительство которого начали в прошлом году. Основная задача этого садика — обеспечить местами детей в возрасте от полутора до трех лет. В этом детском саду будут дополнительно оборудованы две ясельные группы. Всего будет обеспечено 130 мест.