Два детских сада было построено в Нижнем Тагиле в прошлом году, в мае 2016 будет сдан третий
В 2015 году одним из приоритетных направлений деятельности для Управления образования Нижнего Тагила являлось обеспечение достаточного количества мест в дошкольных образовательных учреждениях детям в возрасте от трех до семи лет. Эту задачу поручил выполнить президент РФ в мае прошлого года.
Эта задача была выполнена за счет ввода в 2015 году двух новых детских садов общей вместимостью 540 мест и добавления 130 мест за счет уплотнения в действующей системе.
Детские сады, вновь введенные, были оснащены современным технологическим оборудованием, бытовой техникой и детской мебелью. Обеспечена предмето-развивающая среда и кадровый состав, -- сообщил начальник Управления образования Игорь Юрлов.
Кроме того, Игорь Евгеньевич рассказал, что с мая 2016 года планируется ввод в эксплуатацию третьего детского сада в Дзержинском районе, строительство которого начали в прошлом году. Основная задача этого садика — обеспечить местами детей в возрасте от полутора до трех лет. В этом детском саду будут дополнительно оборудованы две ясельные группы. Всего будет обеспечено 130 мест.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru