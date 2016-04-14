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Два детских сада было построено в Нижнем Тагиле в прошлом году, в мае 2016 будет сдан третий
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Два детских сада было построено в Нижнем Тагиле в прошлом году, в мае 2016 будет сдан третий

14 апреля 2016, 20:00ОбществоДенис Таратонов
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