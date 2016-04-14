Пришла весна – тагильчане стали больше пить на улицах: за 5 часов полицейские выявили более 350-ти нарушений (ФОТО)

По данным межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское», в период с 17 до 22 часов было выявлено 352 административных правонарушений. Преимущественно, это - распитие алкогольных напитков на улицах и мелкое хулиганство.

В дежурные части и опорные пункты полицейские доставили 140 пьяных тагильчан, которые нарушали общественный порядок.

Кроме того, инспекторы по делам несовершеннолетних проверили неблагополучные семьи. Информацию о правонарушениях полицейским сообщили образовательные учреждения. Так, за нежелание воспитывать своих детей, 19 халатных родителей привлечены к ответственности.

Также, в день профилактики дежурные части посетили 11 неплательщиков. Разумеется, по принуждению полицейских.

Помимо этого, органы правопорядка нанесли визит в торговые алкоточки. Выявлено 5 фактов нарушений антиалкогольного законодательства. В 4-х из них работники магазинов продали спиртное детям. Также, из незаконного оборота конфисковано 380 литров алкоголя в так называемых закусочных.

Все вышеуказанные нарушителей привлечены к административной ответственности.

Массовые патрулирования планируется проводить регулярно. Они позволяют предупредить совершение преступлений, в том числе и на бытовой почве.