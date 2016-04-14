Прямые кухни – прямолинейность не всегда плохо

Всегда найдутся люди, для которых отличие кухонного интерьера их квартиры важнее метра-другого лишней площади. Вот об этом интерьере мы сейчас и поговорим.

Дизайн прямой кухни

Сразу скажем, что прямые кухни имеют свое место под солнцем не только в крупногабаритных кухнях, где нет необходимости экономить квадратные сантиметры площади, но и в малогабаритках. Как мы уже сказали, часто оригинальность дороже рациональности. Да и при продуманной расстановке потеря площади не является такой уж большой и уж точно не критической.

Прямолинейная расстановка мебели предполагает два варианта ее размещения:

1. Вдоль одной из стен. В этом случае вдоль противоположной стены располагается стол и стулья. Если кухонное помещение небольших габаритов и имеет прямоугольную форму, этот вариант размещения прямого гарнитура является единственным.

2. Вдоль противоположных стен. Нашел широкое распространение в крупногабаритных кухнях, где посередине ставится стол или барная стойка. Если кухня имеет форму квадрата, то такой расположение может быть применено и в малогабаритных помещениях.

Если говорить об используемых материалах, формах и цветовых решениях, то в этих вопросах прямые гарнитуры ничем не отличаются от угловых. Разве что, благодаря симметричному дизайну более выразительно будут смотреться белые и черные кухни или с сочетаниями этих цветов. Также в прямых кухнях используются реже криволинейные поверхности, чтобы не портить впечатления именно от симметричности и прямолинейности.

При создании кухонного интерьера с использованием прямых гарнитуров часто используется полки. Ведь стена, примыкающая к той, что занята мебелью, остается свободной.

Достоинства прямых кухонь

Как мы уже писали, главное достоинство таких гарнитуров – оригинальность на фоне массовых угловых кухонь. Но эта оригинальность покоится на мощном фундаменте – простоте и лаконичности. Часто это выглядит более привлекательным, чем нагромождение шкафов и тумб. Предельно простой по композиции «Черный квадрат» Малевича почему-то потрясает больше, чем намного более сложная по композиции и исполнению картина Шишкина «Утро в сосновом лесу» с кучей мишек на переднем плане. За счет этой лаконичности кухни с такими гарнитурами выглядят более просторно и стильно. Особенно выигрышно смотрятся прямые кухни в стиле хай тек, который склонен к простым понятным формам и минимализму. А симметричный дизайн больше способствует позитивному настроению. Сложность утомляет!

Другими плюсами прямых кухонь являются:

1. Более низкая цена при одинаковом количестве мебели по сравнению с угловой кухней. Объясняется это тем, что в прямой кухне отсутствуют технологически сложные угловые тумбы и навесные шкафы. Особенно это заметно в случае индивидуального заказа.

2. Более простой монтаж.