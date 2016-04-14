Прямые кухни – прямолинейность не всегда плохо
Гарнитуры, располагающиеся вдоль одной стенки кухни, называются прямыми. Может возникнуть вопрос, к чему они, если есть прекрасные угловые кухни, более экономно использующие площадь? Главный ответ – для разнообразия!
Всегда найдутся люди, для которых отличие кухонного интерьера их квартиры важнее метра-другого лишней площади. Вот об этом интерьере мы сейчас и поговорим.
Дизайн прямой кухни
Сразу скажем, что прямые кухни имеют свое место под солнцем не только в крупногабаритных кухнях, где нет необходимости экономить квадратные сантиметры площади, но и в малогабаритках. Как мы уже сказали, часто оригинальность дороже рациональности. Да и при продуманной расстановке потеря площади не является такой уж большой и уж точно не критической.
Прямолинейная расстановка мебели предполагает два варианта ее размещения:
1. Вдоль одной из стен. В этом случае вдоль противоположной стены располагается стол и стулья. Если кухонное помещение небольших габаритов и имеет прямоугольную форму, этот вариант размещения прямого гарнитура является единственным.
2. Вдоль противоположных стен. Нашел широкое распространение в крупногабаритных кухнях, где посередине ставится стол или барная стойка. Если кухня имеет форму квадрата, то такой расположение может быть применено и в малогабаритных помещениях.
Если говорить об используемых материалах, формах и цветовых решениях, то в этих вопросах прямые гарнитуры ничем не отличаются от угловых. Разве что, благодаря симметричному дизайну более выразительно будут смотреться белые и черные кухни или с сочетаниями этих цветов. Также в прямых кухнях используются реже криволинейные поверхности, чтобы не портить впечатления именно от симметричности и прямолинейности.
При создании кухонного интерьера с использованием прямых гарнитуров часто используется полки. Ведь стена, примыкающая к той, что занята мебелью, остается свободной.
Достоинства прямых кухонь
Как мы уже писали, главное достоинство таких гарнитуров – оригинальность на фоне массовых угловых кухонь. Но эта оригинальность покоится на мощном фундаменте – простоте и лаконичности. Часто это выглядит более привлекательным, чем нагромождение шкафов и тумб. Предельно простой по композиции «Черный квадрат» Малевича почему-то потрясает больше, чем намного более сложная по композиции и исполнению картина Шишкина «Утро в сосновом лесу» с кучей мишек на переднем плане. За счет этой лаконичности кухни с такими гарнитурами выглядят более просторно и стильно. Особенно выигрышно смотрятся прямые кухни в стиле хай тек, который склонен к простым понятным формам и минимализму. А симметричный дизайн больше способствует позитивному настроению. Сложность утомляет!
Другими плюсами прямых кухонь являются:
1. Более низкая цена при одинаковом количестве мебели по сравнению с угловой кухней. Объясняется это тем, что в прямой кухне отсутствуют технологически сложные угловые тумбы и навесные шкафы. Особенно это заметно в случае индивидуального заказа.
2. Более простой монтаж.
Если вас заинтересовали прямые кухонные гарнитуры, то дадим пару советов, где их лучше приобрести. Если для вас главное качество мебели, ее внешний вид, функциональность, а бренд http://kuhni-legko.ru/catalog-kuhni/kuhni-pryamie/ имеет второстепенное значение, то лучше купить прямую кухню у отечественного производителя. Сейчас появилось несколько российских компаний, производящих мебель с европейским качеством и дизайном, но с более привлекательной ценой. Поэтому в первую очередь стоит присмотреться к их продукции.