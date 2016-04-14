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Тагильские огнеборцы помогли воспитанникам социально-реабилитационного центра почувствовать себя пожарными
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильские огнеборцы помогли воспитанникам социально-реабилитационного центра почувствовать себя пожарными

14 апреля 2016, 11:25ОбществоТимофей Данилов
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