Тагильские огнеборцы помогли воспитанникам социально-реабилитационного центра почувствовать себя пожарными

Юным тагильчанам рассказали об опасностях, которые таит в себе огонь. Также, ребята узнали, с какими трудностями ежедневно сталкиваются пожарные и вспомнили о правилах пожарной безопасности, отвечая на вопросы огнеборцев.

Приятным сюрпризом для ребят стало появление пожарной машины. Она заехала на территорию центра под вой сирен. Дети узнали, как работает пожарное оборудование, а также смогли примерить экипировку огнеборцев.

Самые любопытные ребята хотели посидеть в кабине пожарной машины. Безусловно, их желание исполнилось.

Кто знает, может после этой встречи среди воспитанников центра появились будущие пожарные.

Стоит добавить, что сегодня у ТЦ «Александровский пассаж» в 14:00 пройдет противопожарная ярмарка. В программе акции, приуроченной ко Дню пожарной охраны, ожидается выставка спецтехники, показательные выступления, тушение условного пожара и мастер-класс по использованию огнетушителя.