Тагильский театр мод «GOtiKA» получил признание российского модельера Вячеслава Зайцева (ФОТО)

Организатором конкурса выступает Ассоциация детских творческих объединений «Золотая игла». Наши мастерицы привезли в Москву две коллекции: «Звуки мира» и «Свой путь».

Над созданием костюмов девочки трудились целый год: подбирали цвета, текстуры, элементы декора. Руководила творческим процессом педагог Евгения Колесникова. Примечательно, что коллекция «Свой путь» была создана по эскизам тагильской художницы Евгении Нестеровой, которая несколько лет жила в Индии. В итоге, получились яркие наряды в этническом стиле.

Конкуренцию тагильским мастерицам составили 450 дизайнеров и модельеров России и Казахстана. Но нашим девчонкам удалось завоевать практически весь пьедестал - 2 золотые и 2 серебряные награды. А 16-летняя воспитанница «GOtiKA» Даша Цинеева вошла в 10-ку лучших юных дизайнеров страны. Девушка представила наряд «Путешествие во времени».

С конкурса тагильчанки привезли швейную машинку и ткань для новой коллекции одежды.

На прошлой неделе хореографический коллектив «Вдохновение» ГДДЮТ привез с Международного фестиваля четыре награды.

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