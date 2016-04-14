В Нижнем Тагиле на Вагонке вода из канализации заливает квартиры жильцов (ФОТО)

Проблема появилась ещё 6 апреля, когда вода стала попадать в квартиру через сливную трубу в душевой и протекала сквозь трубы в туалете. 9 апреля ситуация стала ещё хуже — вместо воды стали выходить канализационные отходы. Тагильчанка уверена, что это результат бездействия управляющей компании и «Водоканала»:

В ванной вода постепенно заполняет всё дно. В душевой у нас вода расползалась через сливное отверстие до самого порога, хорошо, что за порог не вытекла.

Снег во дворе своевременно никто ни разу не чистил в период его интенсивного таяния и, как объясняли сотрудники «Водоканала», это стало причиной того, что все колодцы затоплены водой. Неужели сейчас сотрудники «Водоканала» не могут откачать воду из колодцев, чтобы исправить такое положение? Почему все только и могут, что оправдываться и разводить руками, считая эту проблему чужой? -- спрашивает жительница дома.

Чтобы хоть немного улучшить ситуацию, жильцам пришлось перекрыть у себя водопровод:

Горячей воды у нас нет примерно с пятницы. В субботу я была вынуждена попросить соседку отключить и холодную воду, так как нас топило до тех пор, пока мы не перекрыли холодную воду. То есть мы вынуждены обходиться без всякой водопроводной воды с субботы!

А в соседнем подъезде обстановка ещё хуже! Люди ничего не могут добиться и ни до кого достучаться не могут! У них все душевые кабинки в канализационных отходах и вонь в квартирах такая, что они весь день держат открытыми окна, поэтому у них дома ещё и холодища! Впечатление, что про нас забыли и для кого-то главное, чтобы жильцы вовремя оплачивали счета по коммунальным услугам, до остального никому нет дела, -- возмущена женщина.

Журналист TagilCity.ru обратился в управляющую компанию, которая обслуживает этот дом, чтобы узнать, почему возникла такая ситуация, однако там ответили, что ничего не могут сделать:

Наружная канализация стоит на подпоре. Жильцы отключают сами себе воду, чтобы не топило. Больше там ничего не сделать. Что мы можем сделать, мы все сделали, а со стороны «Водоканала» ничего не сделано сказал директор УК Дмитрий Семин журналисту TagilCity.ru.

В свою очередь, в «Водоканале» заявляют, что городская канализация исправно работает и дело, скорее всего, во внутренней канализации дома:

«Водоканал» не откачивает колодцы. Система канализации самотечная, она сама течет. Все проблемы, связанные с затоплением этого дома, вызваны плохой работой канализации внутри дома. Мы работаем с наружной системой канализации. До недавнего времени было большое количество воды, которая попала в канализационную систему всего района. Были перегрузы сетей, потому что воды было в полтора раза больше, чем обычно. Если бы дело было в канализации, проблемы были бы у всех домов Дзержинского района, однако этого не произошло сказал заместитель директора по производству Евгений Захаров.

Подводя итог, становится ясно, что проблема если и решится, то сама собой, когда прекратится весеннее половодье. Сейчас же ответственные службы Нижнего Тагила ничем не могут помочь отчаявшимся жильцам.

Одна пустая болтовня и нулевой результат. Ничем конкретным никто нам помочь не может. Это и огорчает! -- заключила жительница терпящего бедствие дома.

А в Северном посёлке Нижнего Тагила талыми водами затоплен первый этаж дома.

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