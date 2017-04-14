25% российских семей отказываются от получения материнского капитала

Российские семьи имеют право на получение материнского капитала после рождения второго и последующих детей. Таким же правом могут пользоваться семьи, имеющие усыновленных детей. Однако не все пользуются данным правом. Чиновники и эксперты, анализирующие ситуацию, называют несколько причин такого положения, об этом сообщает газета «Известия».

Первой возможной причиной названа незначительность суммы материнского капитала для некоторых семей, второй – неподходящие способы его использования.

Другие эксперты называют среди причин бюрократическую трудность оформления соответствующих документов. К тому же, в крупных городах это сделать легче – прийти лично в МФЦ, чтобы оформить сертификат. Такой порядок существовал с 2013 по 2015 годы.

В регионах не везде имеются МФЦ, поэтому для получателей это сделать труднее: нужно куда-то ехать, оставив на время своих детей.

Юристы также считают, что в России население недостаточно информировано о праве получения материнского капитала и даже о самой программе, существующей в РФ с 2013 года.

Росстат и ПФР приводит такие данные: в 2014 году число не получивших сертификат на материнский капитал составило 27% от общего числа таких семей. В настоящее время этот показатель немного понизился и составляет 25%.