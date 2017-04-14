Дети-сироты из разрушенной квартиры на Сухоложском могут получить временное жильё от Администрации Нижнего Тагила

За время своего нахождения в детском доме долгов по коммунальным платежам накопилось уже на несколько сотен рублей.

В Администрации Нижнего Тагила сообщили, что ответственность за детей-сирот несёт Территориальное управление социального развития Министерства социальной защиты Свердловской области.

Специалисты данного управления занимаются квартирным вопросом сестёр-сирот. Именно они вместе с девочками писали и подавали апелляцию в суд. В ней был запрос о признании судом прав девочек на их снятие с учёта рассказали редакции TagilCity.ru в Администрации Нижнего Тагила.

Эти дети по окончании детского дома имеют право на специализированный найм жилых помещений.

Все дети, которые были в детских домах, после выхода оттуда имеют на это право. Однако эти квартиры они получают не сразу, а в порядке очереди. Некоторые дети ждут до 5-7 лет, чтобы получить квартиру. Если суд оставит решение в силе, то девочки, вполне возможно, и не получат её, их просто снимут с учёта, мотивируя тем, что они имеют прописку в Нижнем Тагиле и при этом не важно, в каком состоянии находится квартира. Поэтому Министерство социальной защиты в интересах девочек и обратилось в суд пояснили в Администрации Нижнего Тагила.

На данный момент апелляционная жалоба находится на стадии рассмотрения. Старшая из сестёр на одной из телевизионных программ рассказывала, как проходит решение квартирного вопроса.

С учёта на получение квартиры они пока не снимаются до принятия судебного решения.

Администрация города вынесла предложение о предоставлении сёстрам-сиротам временного жилья. Хоть это и не входит в её обязанности, однако для отдельных частных случаев такая возможность имеется.

Если у них есть такая необходимость – мы предоставим девочкам жильё. Однако на данный момент такой необходимости нет, потому как младшая ещё учится в колледже и проживает в общежитии при нём, а старшая живёт в гражданском браке или у крёстной пояснили в Администрации.