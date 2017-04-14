Live ставки на спортивные игры: особенности и преимущества

Во всех букмекерских конторах есть возможность совершить live ставки онлайн. Их главное, но не единственное отличие от обычных ставок на спорт заключается в том, что деньги принимаются во время матча.

Причины популярности live матчей просты. Игрокам (по крайней мере, значительной части) нравится ставить деньги по ходу поединка. К тому же, коэффициенты для лайв событий зачастую оказываются более привлекательными, чем те, что действовали до начала игры. Детальнее о том, почему так происходит, узнать сможет каждый, кто посетит сайт про ставки stavki-ru.com.

Многие букмекеры ведут прямые трансляции матчей на своих сайтах, позволяя клиентам следить за ходом розыгрыша и совершать ставки. Это очень удобно, особенно в том случае, если беттер одновременно наблюдает за несколькими поединками. Их можно открыть в отдельных окнах браузера, и оперативно заключать пари.

На долю live событий с каждым годом приходится все большее количество прогнозов. Впрочем, вряд ли они смогут стать более популярными, чем традиционные ставки. Причина проста – букмекерские конторы не в состоянии освещать все спортивные поединки в онлайн режиме. Помимо организации трансляции (которой, впрочем, может и не быть), букмекер должен постоянно изменять коэффициенты, отслеживая ход игры.

Учитывая, что ежедневно проводится множество матчей, а по выходным их количество резко возрастает, ни одна контора не в состоянии одномоментно охватывать все эти спортивные мероприятия. Соответственно, выбор матчей не очень обширен.

Букмекеры стремятся предложить live ставки онлайн в первую очередь для популярных футбольных матчей. Ставки на футбол пользуются особенным спросом среди беттеров, поэтому ничего удивительного в этом стремлении нет. Другие виды спорта представлены скромнее, но основные соревнования в перечне live событий есть.

Для игрока главная сложность состоит в том, чтобы за короткий промежуток времени оценить текущие коэффициенты и поставить деньги. Ситуация на поле может измениться в любой момент, поэтому медлить с решениями не нужно.