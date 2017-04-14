Live ставки на спортивные игры: особенности и преимущества
Во всех букмекерских конторах есть возможность совершить live ставки онлайн. Их главное, но не единственное отличие от обычных ставок на спорт заключается в том, что деньги принимаются во время матча.
Во всех букмекерских конторах есть возможность совершить live ставки онлайн. Их главное, но не единственное отличие от обычных ставок на спорт заключается в том, что деньги принимаются во время матча.
Причины популярности live матчей просты. Игрокам (по крайней мере, значительной части) нравится ставить деньги по ходу поединка. К тому же, коэффициенты для лайв событий зачастую оказываются более привлекательными, чем те, что действовали до начала игры. Детальнее о том, почему так происходит, узнать сможет каждый, кто посетит сайт про ставки stavki-ru.com.
Многие букмекеры ведут прямые трансляции матчей на своих сайтах, позволяя клиентам следить за ходом розыгрыша и совершать ставки. Это очень удобно, особенно в том случае, если беттер одновременно наблюдает за несколькими поединками. Их можно открыть в отдельных окнах браузера, и оперативно заключать пари.
На долю live событий с каждым годом приходится все большее количество прогнозов. Впрочем, вряд ли они смогут стать более популярными, чем традиционные ставки. Причина проста – букмекерские конторы не в состоянии освещать все спортивные поединки в онлайн режиме. Помимо организации трансляции (которой, впрочем, может и не быть), букмекер должен постоянно изменять коэффициенты, отслеживая ход игры.
Учитывая, что ежедневно проводится множество матчей, а по выходным их количество резко возрастает, ни одна контора не в состоянии одномоментно охватывать все эти спортивные мероприятия. Соответственно, выбор матчей не очень обширен.
Букмекеры стремятся предложить live ставки онлайн в первую очередь для популярных футбольных матчей. Ставки на футбол пользуются особенным спросом среди беттеров, поэтому ничего удивительного в этом стремлении нет. Другие виды спорта представлены скромнее, но основные соревнования в перечне live событий есть.
Для игрока главная сложность состоит в том, чтобы за короткий промежуток времени оценить текущие коэффициенты и поставить деньги. Ситуация на поле может измениться в любой момент, поэтому медлить с решениями не нужно.
Нужно учитывать еще и тот факт, что для лайв матчей букмекеры нередко используют увеличенную маржу. Возможно, этот вид пари окажется не таким выгодным, как обычный беттинг. Не взирая на это, мы советуем хотя бы раз поучаствовать в live прогнозах. Это, возможно, одно из интереснейших развлечений в букмекерских конторах.