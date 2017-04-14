На «TransRussia 2017» УВЗ представит уникальную контейнер-цистерну

АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» примет участие в XXII Международной выставке транспортно-логистических услуг и технологий «TransRussia 2017», которая пройдет с 18 по 20 апреля в Москве.

В рамках выставки корпорация представит криогенную контейнер-цистерну нового поколения, аналогов которой на сегодняшний день нет в России. Контейнер-цистерна КЦМ-40/0,7 для транспортировки и хранения сжиженного природного газа (СПГ) и жидкого этилена создана АО «Уралкриомаш» (входит в корпорацию УВЗ), известным разработчиком криогенной техники, участником программ освоения космоса.

КЦМ-40/0,7 имеет вместимость 40 куб. м, или около 14 тонн сжиженного природного газа. Рабочее давление 0,7МПа.

Контейнер-цистерна обеспечивает возможность заправки автотранспорта сжиженным природным газом, способствует решению проблем газификации отдаленных населенных пунктов. Расположение арматурного отсека контейнер-цистерны КЦМ-40/0,7 позволяет производить заправку сжиженным природным газом тяговый железнодорожный подвижной состав (например, газотурбовоз с топливной ёмкостью производства АО «Уралкриомаш») с параллельного железнодорожного пути, не снимая контейнер-цистерну с платформы. Таким образом, исключается необходимость привлечения грузоподъемных механизмов. Данное конструктивное преимущество также обеспечивает возможность использования контейнер-цистерны в качестве мобильной заправочной станции.

Срок бездренажного хранения СПГ в контейнер-цистерне модели КЦМ-40/0,7 составляет 54 суток, что гарантирует полную сохранность продукта при его доставке на большие расстояния и возможность дальнейшего использования контейнер-цистерны как хранилища СПГ. Температурный диапазон эксплуатации от минус 40 до плюс 50 градусов.

Еще одним преимуществом КЦМ-40/0,7 является тот факт, что транспортировка контейнер-цистерны может производиться несколькими видами транспорта: автомобильным, железнодорожным или водным.