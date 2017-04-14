Обсуждение проблем молодёжи в свободном формате с Сергеем Носовым состоялось на форуме «МИР-2017» в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
Вчера, 13 апреля, в Нижнетагильском социально-педагогическом институте открылся двухдневный Всероссийский молодёжный форум «Молодёжь. Инициатива. Развитие - 2017».
Эта встреча была уникальной в своём роде тем, что все желающие могли задать абсолютно любые вопросы Главе Нижнего Тагила. Обсуждение коснулось и взглядов на жизнь, и извечных молодёжных проблем.
Форум собрал как тагильчан, так и представителей многих других городов Российской Федерации. Сергей Носов рассказал о периоде своей студенческой жизни и наблюдениях, сделанных с того времени.
Молодёжь определённого возраста всегда была легка на подъём. И на хороший, и на плохой. Но проходит время и бывшие хиппи становятся респектабельными консерваторами. Тоже самое случилось и с поколением французской молодёжи, которая бунтовала и сносила целые системы. Свойство молодежи есть вопрос энергии. Куда её направлять? Если это тема обсуждений, то над этим стоит задуматься поделился размышлениями Сергей Константинович.
Форум собрал и представителей Администрации. Насколько удалось собравшимся передать друг другу своё видение города и идеи по его благоустройству, говорить пока сложно. Однако на сегодня запланирована вторая, уже более практическая часть. А вместе с ней и генерация новых идей для реализации.
Возраст предлагающего не играет особой роли. Дельные проекты и советы предлагали даже третьеклассники объяснил редакции TagilCity.ru один из участников форума.
- Что ждёт образовательные учреждения Нижнего Тагила?
- Что думают о Тагиле его жители: статистика.
- Почему закрывается выставка вооружения RAE?
- Чем мы можем помочь городу и как жить лучше?
- Что делать с замусоренностью улиц и где построят велосипедные и беговые дорожки?
- О культуре пития или планируется ли вынос точек продажи алкогольной продукции за территорию города?
- Для чего подготавливается площадка между мостами по Фрунзе и Красноармейской?
На эти и другие вопросы и предложения Глава города Сергей Носов ответил в прямом эфире.
Свои идеи можно направить Андрею Батурину. Все варианты будут рассмотрены, а наиболее дельные - воплощены в жизнь.
Это прекрасная возможность осуществить свои идеи в своём городе отметил Сергей Константинович.
© Екатерина Малых, TagilCity.ru