Обсуждение проблем молодёжи в свободном формате с Сергеем Носовым состоялось на форуме «МИР-2017» в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

Эта встреча была уникальной в своём роде тем, что все желающие могли задать абсолютно любые вопросы Главе Нижнего Тагила. Обсуждение коснулось и взглядов на жизнь, и извечных молодёжных проблем.

Форум собрал как тагильчан, так и представителей многих других городов Российской Федерации. Сергей Носов рассказал о периоде своей студенческой жизни и наблюдениях, сделанных с того времени.

Молодёжь определённого возраста всегда была легка на подъём. И на хороший, и на плохой. Но проходит время и бывшие хиппи становятся респектабельными консерваторами. Тоже самое случилось и с поколением французской молодёжи, которая бунтовала и сносила целые системы. Свойство молодежи есть вопрос энергии. Куда её направлять? Если это тема обсуждений, то над этим стоит задуматься поделился размышлениями Сергей Константинович.

Форум собрал и представителей Администрации. Насколько удалось собравшимся передать друг другу своё видение города и идеи по его благоустройству, говорить пока сложно. Однако на сегодня запланирована вторая, уже более практическая часть. А вместе с ней и генерация новых идей для реализации.

Возраст предлагающего не играет особой роли. Дельные проекты и советы предлагали даже третьеклассники объяснил редакции TagilCity.ru один из участников форума.

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О культуре пития или планируется ли вынос точек продажи алкогольной продукции за территорию города?

Для чего подготавливается площадка между мостами по Фрунзе и Красноармейской?

На эти и другие вопросы и предложения Глава города Сергей Носов ответил в прямом эфире.

Свои идеи можно направить Андрею Батурину. Все варианты будут рассмотрены, а наиболее дельные - воплощены в жизнь.

Это прекрасная возможность осуществить свои идеи в своём городе отметил Сергей Константинович.