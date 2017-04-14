Пасхальные гуляния в гостинице Лесная
14 апреля 2017, 14:35Обществоlesnay
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Гостиница «Лесная» приглашает на Пасхальные гуляния! В программе гуляний: конкурсы, мастер классы, хороводы, много смеха и веселья.
Гостиница «Лесная» приглашает на Пасхальные гуляния!
В программе гуляний: конкурсы, мастер классы, хороводы, много смеха и веселья.
Ждем вас 23 апреля в 13-00.
Заказ билетов по телефону: 89122005577.
Стоимость билета - 350 руб
https://vk.com/club67528611
www.lesnaya.hoteltagil.com
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