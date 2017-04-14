При проведении ремонтных работ на площади 1905 года в Екатеринбурге обнаружили кости из захоронения XVIII столетия (ФОТО)
14 апреля 2017, 13:00Общество
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Страшную находку обнаружили работники ремонтной бригады в центре Екатеринбурга.
Сюжеты: Екатеринбург
Как сообщает Ура.ру, кости были обнаружены ночью с 13 на 14 апреля при прокладывании подземного кабеля на площади 1905 года.
О находке рабочие доложили в администрацию города. Однако поводов для беспокойства нет, так как на этом месте некогда располагалось кладбище. В 2008 году при реконструкции площади было обнаружено более 50 захоронений XVIII столетия.
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Фото: ИА «Ночные новости»
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