При проведении ремонтных работ на площади 1905 года в Екатеринбурге обнаружили кости из захоронения XVIII столетия (ФОТО)

Как сообщает Ура.ру , кости были обнаружены ночью с 13 на 14 апреля при прокладывании подземного кабеля на площади 1905 года.

О находке рабочие доложили в администрацию города. Однако поводов для беспокойства нет, так как на этом месте некогда располагалось кладбище. В 2008 году при реконструкции площади было обнаружено более 50 захоронений XVIII столетия.