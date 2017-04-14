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При проведении ремонтных работ на площади 1905 года в Екатеринбурге обнаружили кости из захоронения XVIII столетия (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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При проведении ремонтных работ на площади 1905 года в Екатеринбурге обнаружили кости из захоронения XVIII столетия (ФОТО)

14 апреля 2017, 13:00Общество
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