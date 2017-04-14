Рекламный щит поставили прямо на пешеходную дорожку: бетонное основание не даёт пройти жителям Нижнего Тагила (ФОТО)

Данное инженерное решение не нашло положительного отклика у жителей Нижнего Тагила, и 14 апреля на сайте администрации появилось обращение с просьбой демонтировать щит и навести порядок:

Рекламный щит установили прямо посреди тротуара, который соединяет трамвайную остановку с пешеходным переходом. Тротуар был сделан всего 2 года назад, а сейчас люди снова должны лазить по грязи, обходя эту рекламную конструкцию. Прошу демонтировать билборд, восстановить асфальтовое покрытие тротуара и наказать виновных в умышленной порче городского имущества написал в мэрию тагильчанин.

Журналист портала TagilCity.ru побывал на месте и выяснил, что для прохода людей остался только самый краешек тротуара. Спешащие по своим делам пешеходы порой выражали неодобрение:

О чём они думали, хотела бы я знать? Ведь любому понятно, что щит будет всем мешать. Ладно рабочие, им как сказали, так они и сделали, но их начальство куда смотрело? -- высказала удивление одна из тагильчанок.

Тех, кто смог бы посмотреть на проблему с другой стороны и как-то оправдать место установки щита, журналист не встретил.

В мэрии обращение от тагильчанина приняли и зарегистрировали. Теперь выяснением причин того, почему щит стоит в таком странном месте, займутся специалисты:

Обращение есть, оно поступило в работу. Вся информация будет проверена специалистами, затем будет принято решение сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.