Утилизируйте старую технику в обмен на новую с большими скидками!

Только с 12 по 25 апреля 2017 г. вы можете сдать свою старую, вышедшую из строя, или просто надоевшую технику и получить скидку на новую, надежную и современную! Скидка может составить до 10 000 руб. Размер скидки не зависит от состояния техники. В рамках программы по утилизации «НОРД» принимает любые старые бытовые электрические приборы, включающиеся в розетку. Не упустите шанс стать обладателем техники, о которой вы давно мечтали!

В акции участвуют новинки и популярные модели от мировых производителей бытовой техники и электроники.

Так, например, вы можете принести в «НОРД» свою старую технику, и приобрести холодильник Candy ССDS 5140 WH 7 со скидкой 2 000 руб. Его стоимость составит 14 590 руб.

Ценителям качественного изображения будет интересен LED-телевизор Philips 32 PHT 4001 диагональю 81 см. Сдавайте старую технику и забирайте его всего за 14 990 руб.

В каждом доме пригодится и пылесос LG V-K 706 W 02 NY мощностью 2000 Вт с циклонным фильтром. Его стоимость в дни акции, с учетом обмена старой техники, составит 5 990 руб!

И еще множество других товаров по привлекательным ценам ждут вас в «НОРДе» на «Утилизации»!

«НОРД» – это, прежде всего, гарантия надежности. Уже более 20 лет сеть магазинов «НОРД» радует своих покупателей широким ассортиментом товаров, отличным сервисом и очень низкими ценами. Приветливые консультанты приятно удивят вас своим профессионализмом, проверят качество товара, помогут оформить доставку, и, если это необходимо, получить кредит на покупку на самых выгодных условиях. Приходите и убедитесь сами!

Акция «Утилизация» ждет вас в магазинах «НОРД» с 12 по 25 апреля 2017 г. по адресам:

ул. Пархоменко, 41 ТЦ «Квадрат»

ул. Металлургов, 20 Супермаркет «Кировский»

ул. Фрунзе, 13 ТЦ «Мегамарт»

ул. Юности 16 ТЦ «Реал»

Более подробные сведения о проводимой акции вы сможете узнать по бесплатному телефону 8-800-2000-787.