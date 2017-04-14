Уважаемые клиенты! С 15 апреля по 25 июня проходит акция "Дачники"!

Для участия в акции необходимо единовременно приобрести на АЗС «Уралконтрактнефть» всего 17 литров любого вида топлива и получить у оператора АЗС купон (за единовременное приобретение каждых последующих 17 литров топлива участник получает дополнительный купон).

Первая часть купона – заполняется участником и на ней ставится штамп оператором АЗС, а ко второй части купона прикрепляется кассовый чек и она остается у участника. Первая часть опускается в специальный ящик на АЗС «Уралконтрактнефть», вторую часть купона необходимо сохранить до момента проведения розыгрыша/получения приза. Так Вы становитесь участником акции «Дачники» и можете выиграть культиватор, газонокосилку, бензопилу и другие ценные призы от партнера акции Садового Центра «Пятница».