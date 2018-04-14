2 тысячи гвоздик изъяты в Кольцово у пассажира из Баку
14 апреля, 15:05Общество
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2 тысячи гвоздик изъяли работники таможенной службы в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге.
Сюжеты: Екатеринбург
2 тысячи цветов привез в Екатеринбург пассажир из Баку. В момент перевозки мужчина сообщил, что везет цветы для проведения национальной свадебной церемонии. По этой причине на них не потребовались никакие документы. Цветы были провезены как личные вещи.
Однако в Екатеринбурге таможенники усомнились в правдивости слов пассажира, груз был изъят.
Нелегальные цветы будут уничтожены, а мужчина заплатит штраф, пишет Е1.
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