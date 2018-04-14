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Новости Нижнего Тагила

2 тысячи гвоздик изъяты в Кольцово у пассажира из Баку

14 апреля 2018, 15:05Добавить новость
Екатеринбург,проверка,штраф,цветы,Кольцово,баку,таможенники

2 тысячи гвоздик изъяли работники таможенной службы в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге.

2 тысячи цветов привез в Екатеринбург пассажир из Баку. В момент перевозки мужчина сообщил, что везет цветы для проведения национальной свадебной церемонии. По этой причине на них не потребовались никакие документы. Цветы были провезены как личные вещи.

Однако в Екатеринбурге таможенники усомнились в правдивости слов пассажира, груз был изъят.

Нелегальные цветы будут уничтожены, а мужчина заплатит штраф, пишет Е1.

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