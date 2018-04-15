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Новости Нижнего Тагила

Экскурсия в трамвае прошла для жителей Нижнего Тагила (ВИДЕО)

15 апреля 2018, 09:05Добавить новость
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14 апреля жители и гости Нижнего Тагила смогли посетить экскурсию нового формата. Транспортом для нее послужил обычный трамвай №3, который сделал круг по своему маршруту Островского - Выя - Красный камень - Ленина - Островского.

Вся экскурсия заняла не больше часа. Трамвай совершал свой обычный маршрут, по ходу которого экскурсовод Михаил рассказывал об истории и достопримечательностях города, которые трамвай проезжал. Слушателями стали обычные пассажиры, кто специально прокатился ради экскурсии, кто следовал по своим делам, получив рассказы о истории Тагила бонусом, тем более что специально за такую услугу дополнительно плата не взималась.

По словам экскурсовода Михаила, представителя МБУ «Центр развития туризма города Нижний Тагил», данный проект прошел тест в марте. Тогда были опробованы три маршрута: Тагилстрой, УВЗ - ГГМ и кольцевой. Поскольку и на Тагилстрой, и на УВЗ присутствуют большие промежутки промышленных зон, то было принято решение оставить именно этот маршрут.





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