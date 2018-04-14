Почти 1800 нарушений пожарной безопасности выявлено в торговых центрах Екатеринбурга

Наибольшее количество несоответствий нормам обнаружили в ТРК «Парк Хаус» – там зафиксировано 118 замечаний. В ТРЦ «Мегаполис» немного меньше – 78. Что касается содержания замечаний, то речь идёт об отсутствии знаний у персонала о порядке действий при ЧП, а также об отсутствии регламента обслуживания систем пожарной защиты.



Также владельцы екатеринбургских торговых центров были уличены в загромождении путей для эвакуации, недостаточном количестве выходов и средств пожаротушения, передаёт «Znak.com».



В скором времени еще на 87 объектах будут проведены проверки с целью обеспечения безопасного пребывания людей в ТРЦ.



Отметим, что массовые проверки во всех торговых центрах страны начались после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. В пожаре погибло 64 человек, большая часть из которых – дети.