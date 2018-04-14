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Новости Нижнего Тагила

Почти 1800 нарушений пожарной безопасности выявлено в торговых центрах Екатеринбурга

14 апреля 2018, 10:30Добавить новость
город,Екатеринбург,МЧС,пожар,пожарные,проверка,Россия,Свердловская область,торговый центр,эвакуация,зимняя вишня
В столице Урала МЧС провело поверку в 69 торговых центрах города, в ходе мероприятий было обнаружено 1751 нарушение норм пожарной безопасности.

Наибольшее количество несоответствий нормам обнаружили в ТРК «Парк Хаус» – там зафиксировано 118 замечаний. В ТРЦ «Мегаполис» немного меньше – 78. Что касается содержания замечаний, то речь идёт об отсутствии знаний у персонала о порядке действий при ЧП, а также об отсутствии регламента обслуживания систем пожарной защиты.

Также владельцы екатеринбургских торговых центров были уличены в загромождении путей для эвакуации, недостаточном количестве выходов и средств пожаротушения, передаёт «Znak.com».

В скором времени еще на 87 объектах будут проведены проверки с целью обеспечения безопасного пребывания людей в ТРЦ.

Отметим, что массовые проверки во всех торговых центрах страны начались после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. В пожаре погибло 64 человек, большая часть из которых – дети.

 
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