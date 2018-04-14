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Почти 1800 нарушений пожарной безопасности выявлено в торговых центрах Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Почти 1800 нарушений пожарной безопасности выявлено в торговых центрах Екатеринбурга

14 апреля, 10:30Общество
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