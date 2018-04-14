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Спасатели буксировали машину и поднимали гири на чемпионате в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Спасатели буксировали машину и поднимали гири на чемпионате в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

14 апреля, 13:05Общество
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