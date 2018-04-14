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Новости Нижнего Тагила

Спасатели буксировали машину и поднимали гири на чемпионате в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

14 апреля 2018, 13:05Добавить новость
Екатеринбург,Нижний Тагил,Свердловская область,спасатели,пожарные,МЧС,соревнования

В Нижнем Тагиле 13 апреля прошел чемпионат среди сотрудников МЧС Свердловской области.

Чемпионат среди сотрудников МЧС проходил в Нижнем Тагиле впервые. В мероприятии приняли участие пожарные расчеты и спасатели из всех уголков области.

Всего в соревновании участвовали 13 команд, две из них – из Нижнего Тагила. Первыми соревновательный день открыли пожарные из Екатеринбурга. Они рассказали, что первыми выступать всегда сложно.

Спасатели боролись за результат в специальном обмундировании весом 25 кг. Однако именно в нем они ежедневно помогают людям.

Среди дисциплин – подъем гири и буксировка автомобиля с помощью троса собственными силами. Спасатели рассказали, что они не только хотят пройти полосу препятствий, но и показать лучший результат. Победители смогут сразиться уже на всероссийском чемпионате, сообщает «Тагил-ТВ».

Видео: «Тагил-ТВ»
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