Спасатели буксировали машину и поднимали гири на чемпионате в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле 13 апреля прошел чемпионат среди сотрудников МЧС Свердловской области.

Чемпионат среди сотрудников МЧС проходил в Нижнем Тагиле впервые. В мероприятии приняли участие пожарные расчеты и спасатели из всех уголков области.





Всего в соревновании участвовали 13 команд, две из них – из Нижнего Тагила. Первыми соревновательный день открыли пожарные из Екатеринбурга. Они рассказали, что первыми выступать всегда сложно.





Спасатели боролись за результат в специальном обмундировании весом 25 кг. Однако именно в нем они ежедневно помогают людям.





Среди дисциплин – подъем гири и буксировка автомобиля с помощью троса собственными силами. Спасатели рассказали, что они не только хотят пройти полосу препятствий, но и показать лучший результат. Победители смогут сразиться уже на всероссийском чемпионате, сообщает «Тагил-ТВ».





Видео: «Тагил-ТВ»