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Детский хор Екатеринбургского театра оперы победил на фестивале в Эстонии
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Детский хор Екатеринбургского театра оперы победил на фестивале в Эстонии

Вчера, 16:07ОбществоФото: Е1
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