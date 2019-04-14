Детский хор Екатеринбургского театра оперы победил на фестивале в Эстонии
Вчера, 16:07ОбществоФото: Е1
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Детский хор Театра оперы и балета Екатеринбурга победил в двух номинациях на фестивале в Таллине, сообщает портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
16-й международный хоровой фестиваль проходил в Таллине с 11 по 14 апреля. Детский хор из Екатеринбурга завоевал победу в номинации «Детские хоры», а ансамбль «Светлана» – в категории «Молодежные хоры».
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Художественный руководитель и дирижер детского хора была награждена специальным призом «Лучший дирижер конкурса».
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей