Нижнетагильский блогер задержан полицией за пранк с похищением человека

Блогер вместе с командой единомышленников инсценировал похищение человека. Для этого они на автомобиле подъезжали в место с большим скоплением людей, из салона вываливался связанный человек, который пытался убежать от гнавшихся за ним похитителей. После «жертву» садили обратно в машину и группа уезжала. После нескольких подобных сцен тагильчане вызвали полицию и за блогером началась погоня.

Пранк вышел из-под контроля, четыре машины ДПС, шесть машин полиции, две машины ОМОН,написал Руслан в своём аккаунте Instagram.

После задержания на молодого человека составили протокол, видеозаписи с телефона удалили, а само устройство изъяли на месяц. Руслан уже попадал в поле зрения правоохранительных органов, когда в начале февраля устроил танцы на проспекте Ленина. Тогда комиссия по делам несовершеннолетних (Руслану 16 лет) оштрафовала его на 10 тыс. рублей. Чем сейчас закончится дело неизвестно, журналисты не смогли получить комментарии от полиции.