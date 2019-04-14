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Нижнетагильский блогер задержан полицией за пранк с похищением человека
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сообщение отправлено.
2019 04 14 22 40 35

Нижнетагильский блогер задержан полицией за пранк с похищением человека

Вчера, 23:00ОбществоФото: URA.ru
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