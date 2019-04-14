Похожий на мину предмет обнаружен на стройке в Екатеринбурге
Вчера, 23:30ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi/ 1mediainvest.ru
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Вечером 14 апреля на одной из строек в столице Свердловской области обнаружили ржавый предмет, который напоминал противотанковую мину. На место прибыли полиции, бригада реанимации, специалисты предприятия «Урал-Вымпел», сообщает E1.
Сюжеты: Екатеринбург
Проверка показала, что обнаруженный предмет действительно является миной, но только учебной и никакой опасности для окружающих не представляет.
Специалисты по взрывным устройствам вывезли болванку в безопасное место. Теперь устанавливается происхождение этого предмета и то, как он оказался на стройке.
Ранее, 9 апреля, аналогичный предмет обнаружили дети, когда играли в груде металлолома в Цыганском посёлке.
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