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Похожий на мину предмет обнаружен на стройке в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Похожий на мину предмет обнаружен на стройке в Екатеринбурге

Вчера, 23:30ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi/ 1mediainvest.ru
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