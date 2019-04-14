Похожий на мину предмет обнаружен на стройке в Екатеринбурге

Проверка показала, что обнаруженный предмет действительно является миной, но только учебной и никакой опасности для окружающих не представляет.

Специалисты по взрывным устройствам вывезли болванку в безопасное место. Теперь устанавливается происхождение этого предмета и то, как он оказался на стройке.