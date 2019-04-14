Сотрудники российского антидопингового агентства обвиняются в мошенничестве
Вчера, 16:40ОбществоФото: 1MediaInvest
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Неустановленные сотрудники РУСАДА обвиняются в мошенничестве, сообщает интернет-издание Znak.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении сотрудников российского антидопингового агентства.
По версии следствия, обвиняемые в период с 14 марта 2011 года по 20 декабря 2014 года оплачивали по завышенным ценам оборудование и расходные материалы для сбора проб допинг-контроля. Общий ущерб, нанесенный бюджету в результате мошеннических действий, превышает один миллион рублей.
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