Специалисты заявляют о кризисе в российской космонавтике

Согласно последнему опросу ВЦИОМ, 76% человек считают, что Россия до сих пор занимает лидирующие позиции в освоении космоса. 66% россиян среди лидеров назвали Америку, 46% - Китай.

Однако накануне Дня космонавтики США осуществили запуск ракеты Falcon Heavy со спутником Arabsat 6A. Во время запуска впервые удалось посадить все три блока первой ступени.

Ракета Falcon Heavy является самой мощной из существующих в мире ракет, с ее помощью можно выводить в космос до 64 тонн полезной нагрузки.

Роскосмос не продемонстрировал никаких достижений накануне праздника. В российской космонавтике наблюдается кризис еще с 2010 года. Об этом сообщил руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

Это подтверждается и практикой - все достижения за прошлый год - это отверстие в одном «Союзе» и второй «Союз», который уронили при запуске. На фоне зарубежных миссий к астероидам, Плутону и т.п. это выглядит очень не здорово, говорит Моисеев.

По словам Моисеева, руководство Роскосмоса предпочитает не упоминать про кризис, а говорить, что после 2030 года все наладится. Причем речь идет о системном кризисе, когда вся система работает плохо.

В свою очередь глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Америка продолжает закупать у России двигатели для ракет, несмотря на санкции, а некоторые российские предприятия занимают лидирующие мировые позиции в космической отрасли.

Сейчас космонавтика в России отличается от той, что была в СССР, потому что у правительства нет понимания для чего она нужна и что она может дать. Об этом говорит независимый эксперт по космонавтике, кандидат технических наук Вадим Лукашевич.

Космонавтика не является значимым вопросом. И она сейчас в упадке прежде всего из-за этого, и если даже заменить Рогозина на условного «иванова-петрова» - ничего уже не изменится. Не изменится если и закачать в космонавтику много денег - Рогозин сетует, что средств не хватает, а Генеральный Прокурор Чайка говорит что там разворовали средств на миллиарды. Чем больше закачивают - тем больше воруют. История с космодромом «Восточный» - лишнее тому подтверждение, говорит Лукашевич.

Лукашевич также говорит о том, что космонавтика развивается лучше в тех странах, где за ее развитием наблюдает высшее руководство. Он приводит в пример Джона Кеннеди, который переживал прорыв СССР. Он поставил задачу отправить человека на Луну, которая в итоге все-таки была выполнена.

Кроме того, Америка создает благоприятные условия для развития частников. Пример тому - Илон Маск.

Также среди проблем Роскосмоса специалисты отмечают нехватку квалифицированных кадров.

Иван Моисеев говорит, что российские ракетные двигатели ранее продавались по хорошей цене, но в 2013 году Роскосмос заявил, что планирует запретить их использование в военных целях, в то время как американцы ставили их на ракеты Atlas, которые запускались в военных целях. С этого момента США выделили деньги на финансирование для того, чтобы не зависеть от России.

Мы получили от коммерческих запусков, от извоза американцев прибыль в 3 млрд долларов, а Илон Маск свой новый космический корабль Dragon построил за 2,6 млрд долларов, говорит Вадим Лукашевич.

На полученные деньги можно было построить новую ракету.