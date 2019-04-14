Свердловчанка продала дом вместе с бывшим супругом

Жительница Режа продала коттедж, в котором по документам до смерти мог проживать ее бывший супруг, сообщает «Ура.ру».
Житель Режа построил коттедж для своей семьи. Спустя 28 лет брака супруги развелись, недвижимость была оформлена на одну из дочерей супругов. В документах значилось, что мужчина имел право проживания в доме до своей смерти.
После того, как дочь переписала недвижимость на мать, женщина продала жилплощадь с обременением по низкой цене. По словам экс-супруги пострадавшего, ее бывший муж не соглашался на размен.
В 2017 году, вернувшись из командировки, мужчина не смог попасть в коттедж. Через некоторое время у дома снова появился новый владелец, который также не пускает хозяина недвижимости внутрь, аргументируя тем, что он несет угрозу семье нового владельца.
Пострадавший требует 1,5 миллиона рублей, чтобы съехать. Он может предъявить иск к нынешнему собственнику.