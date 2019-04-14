Свердловчанка продала дом вместе с бывшим супругом

Житель Режа построил коттедж для своей семьи. Спустя 28 лет брака супруги развелись, недвижимость была оформлена на одну из дочерей супругов. В документах значилось, что мужчина имел право проживания в доме до своей смерти.

После того, как дочь переписала недвижимость на мать, женщина продала жилплощадь с обременением по низкой цене. По словам экс-супруги пострадавшего, ее бывший муж не соглашался на размен.

В 2017 году, вернувшись из командировки, мужчина не смог попасть в коттедж. Через некоторое время у дома снова появился новый владелец, который также не пускает хозяина недвижимости внутрь, аргументируя тем, что он несет угрозу семье нового владельца.