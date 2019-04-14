В Нижнем Тагиле была открыта мемориальная доска в память о сотруднике ОВД

Сержант милиции Андрей Аргаузов погиб 25 лет назад при исполни служебных обязанностей. 12 апреля мемориальная доска в его честь была установлена в школе, где он учился.

Во время патрулирования улиц в Дзержинском районе экипаж вневедомственной охраны во главе с Андреем Аргаузовым заметил подозрительную компанию мужчин. При досмотре один из них набросился на сержанта Аргаузова и несколько раз ударил его ножом. Другие полицейские также получили ранения, но преступники были задержаны. За проведенное задержание все правоохранители были удостоены Орденов Мужества.