В Нижнем Тагиле была открыта мемориальная доска в память о сотруднике ОВД
В Нижнем Тагиле памятная доска в память о сотруднике ОВД Андрее Аргаузове была установлена в школе №36, сообщает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское».
Сержант милиции Андрей Аргаузов погиб 25 лет назад при исполни служебных обязанностей. 12 апреля мемориальная доска в его честь была установлена в школе, где он учился.
Во время патрулирования улиц в Дзержинском районе экипаж вневедомственной охраны во главе с Андреем Аргаузовым заметил подозрительную компанию мужчин. При досмотре один из них набросился на сержанта Аргаузова и несколько раз ударил его ножом. Другие полицейские также получили ранения, но преступники были задержаны. За проведенное задержание все правоохранители были удостоены Орденов Мужества.
На момент гибели Андрею Аргаузову было 28 лет, у него остался 6-летний сын.
На торжественном митинге в честь установки памятной доски присутствовали ветераны ОВД, руководители Управления Росгвардии, МУ МВД России «Нижнетагильское», ученики и педагоги школы №36, а также вдова и сын сержанта Аргаузова.