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В Нижнем Тагиле была открыта мемориальная доска в память о сотруднике ОВД
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле была открыта мемориальная доска в память о сотруднике ОВД

Сегодня, 11:44ОбществоФото: пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское»
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