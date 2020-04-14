Фитнес-клубы Свердловской области просят Куйвашева разрешить им работать

Одним из пунктов в обращении является просьба подписать указ, который признает распространение коронавирусной инфекции «чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством непреодолимой силы». Отмечается, что подобный указ подписан в Москве, что дает бизнесу ряд послаблений.

Еще один пункт — просьба о постепенном снятии ограничительных мер для того, чтобы клубы смогли подготовиться к открытию, когда пандемия пойдет на спад.

Кроме того, представители фитнес-индустрии полагают, что клубы можно открыть сейчас с условием соблюдения требований санитарного законодательства. В частности, в клубах может заниматься ограниченное количество людей, будет проводиться дезинфекция, сотрудники будут носить маски.