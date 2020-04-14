Из-за пандемии коронавируса в США застряли 74 российских школьника

Представитель МИД Мария Захарова заявила, что программу курировал Госдепартамент США. По ее словам, принимающая сторона до сих пор не предоставила списков детей, а также сведений об их местопребывании. Также она отметила, что поступают обращения от детей-участников других американских образовательных программ.