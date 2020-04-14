Из-за пандемии коронавируса в США застряли 74 российских школьника
Вчера, 23:00ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В США из-за начавшейся пандемии коронавируса находятся 74 подростка из России, приехавшие в страну по образовательной программе, пишет РИА «Новости».
Представитель МИД Мария Захарова заявила, что программу курировал Госдепартамент США. По ее словам, принимающая сторона до сих пор не предоставила списков детей, а также сведений об их местопребывании. Также она отметила, что поступают обращения от детей-участников других американских образовательных программ.
Некоторых из них организаторы и принимающие семьи буквально выставили за дверь, добавила представитель МИД.
Также она заявила, что МИД не поставили в известность, и школьники отправлялись за границу втайне от российских властей. Сейчас делается все, чтобы помочь детям вернуться домой.
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