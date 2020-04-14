«Известия»: 27% компаний в России планируют сокращение зарплат
Сегодня, 08:43ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В России 37% опрошенных компаний планируют сокращение сотрудников, 27% респондентов заявили о сокращении зарплат в ближайшие полгода, пишут «Известия» со ссылкой на исследование «Настроения работодателей» платформы поиска работы HeadHunter.
При этом 30% компаний сообщили, что не планируют урезать сотрудникам заработную плату, еще 5% говорят о повышении. Точно сократить штат намерены 12% работодателей, лишь 21% опрошенных заявили о наборе дополнительных работников.
По прогнозам аналитиков, наиболее пострадают сфера туризма, общепит, спорт, сферы услуг и развлечений. Стабилизация ситуации ожидается к маю, когда бизнесмены смогут оценить свое финансовое состояние и подсчитать убытки.
Опрос был проведен в период со 2 по 9 апреля среди более 350 компаний по всей стране.
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