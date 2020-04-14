«Известия»: 27% компаний в России планируют сокращение зарплат

При этом 30% компаний сообщили, что не планируют урезать сотрудникам заработную плату, еще 5% говорят о повышении. Точно сократить штат намерены 12% работодателей, лишь 21% опрошенных заявили о наборе дополнительных работников.

По прогнозам аналитиков, наиболее пострадают сфера туризма, общепит, спорт, сферы услуг и развлечений. Стабилизация ситуации ожидается к маю, когда бизнесмены смогут оценить свое финансовое состояние и подсчитать убытки.