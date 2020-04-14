Куйвашев попросил свердловчан сообщать о плохой дезинфекции подъездов

Куйвашев в ответ на вопрос одной из подписчиц сообщил, что чистота играет сейчас важную роль:

Меня удивляет, что управляющие компании до сих пор не наладили уборку таким образом, чтобы у жильцов не возникали вопросы.

Губернатор заметил, что также решается вопрос об обеспечении жилищных организаций дезсредствами.