Куйвашев попросил свердловчан сообщать о плохой дезинфекции подъездов
Сегодня, 09:56ОбществоФото: Instagram Евгения Куйвашева
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Глава Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в соцсети призвал жителей региона сообщать о плохой дезинфекции подъездов.
Сюжеты: Коронавирус
Куйвашев в ответ на вопрос одной из подписчиц сообщил, что чистота играет сейчас важную роль:
Меня удивляет, что управляющие компании до сих пор не наладили уборку таким образом, чтобы у жильцов не возникали вопросы.
Губернатор заметил, что также решается вопрос об обеспечении жилищных организаций дезсредствами.
Напомним, в Нижнем Тагиле на прошлой неделе мэрия закупила для обработки подъездов дезсредства. По информации заместителя начальника управления ЖКХ Павла Лопатникова, управляющим компаниям было роздано порядка 95 литров высококонцентрированного вещества «Экор форте».
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