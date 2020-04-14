МинЖКХ утвердило строительство двух полигонов под Екатеринбургом
Вчера, 22:38ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Екатеринбурге утверждена новая редакция схемы по обращению с ТКО, согласно которой в городе планируется появление двух новых полигонов, пишет 66.ру.
Сюжеты: Екатеринбург
До 2025 года в столице Урала будут работать три объекта переработки. После 2025 года запланировано строительство двух полигонов на севере и юге. Основным для города станет южный полигон, северный — резервным. Однако чиновники не называют точного месторасположения южного полигона, где также планируется разместить мусоросортировочный комплекс. В МинЖКХ пояснили, что рассматриваются пять участков для строительства нового комплекса.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей