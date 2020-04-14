МинЖКХ утвердило строительство двух полигонов под Екатеринбургом

До 2025 года в столице Урала будут работать три объекта переработки. После 2025 года запланировано строительство двух полигонов на севере и юге. Основным для города станет южный полигон, северный — резервным. Однако чиновники не называют точного месторасположения южного полигона, где также планируется разместить мусоросортировочный комплекс. В МинЖКХ пояснили, что рассматриваются пять участков для строительства нового комплекса.